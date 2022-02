Omstreden kunstrijdster Valieva warm onthaald in Moskou

Kunstrijdster Kamila Valieva is warm onthaald in Rusland na terugkeer van de Winterspelen in Beijing, waar de 15-jarige de spil werd in een geruchtmakende dopingzaak. Een dag nadat ze in de vrije kür zwichtte onder de druk van alle rumoer rond haar positieve dopingtest en een medaille verspeelde, stonden tientallen fans haar op te wachten op het vliegveld van Moskou. Op beelden van de Russische media was te zien hoe de fans Valieva met applaus en gejuich begroetten. Ze kreeg ook een bos bloemen overhandigd.

Valieva testte eind december positief op trimetazidine, een middel dat op de lijst van verboden middelen in de sport staat. De uitslag werd pas bekend de dag nadat ze in Beijing haar land aan het olympisch teamgoud had geholpen. Ondanks bezwaren van het Internationaal Olympisch Comité oordeelde het internationaal sporttribunaal CAS dat ze mocht blijven in Beijing.

De 15-jarige Valieva is op jonge leeftijd al de ‘leading lady’ van het internationale kunstschaatsen en heeft de wereldrecords in handen op de korte kür (90,45), vrije kür (185,29) en de gecombineerde score (272,71). Ze maakte in Beijing als eerste vrouw viervoudige sprongen op de Spelen.