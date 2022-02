Orie pleit voor andere koers: we moeten duidelijker kiezen

Als Nederland de komende Olympische Spelen het langebaanschaatsen wil blijven domineren, is een andere koers nodig. Dat zei Jac Orie, trainer van Jumbo-Visma, na de gouden medaille van Thomas Krol op de 1000 meter in Beijing.

“We willen het liefst alles winnen, toch? De 1500 meter, de achtervolging en ook nog even de 500 meter. Precies dat willen en die gedachte, zorgen ervoor dat je kansen kleiner worden”, aldus Orie, die Nederland in China vijf gouden plakken zag pakken op individuele nummers. Naast Krol waren dat Ireen Wüst (1500 meter), Kjeld Nuis (1500 meter) en Irene Schouten (3000 en 5000 meter).

De focus op individueel succes, gaat ten koste van de teamonderdelen. De Nederlandse mannenaflossingsploeg eindigde in Beijing teleurstellend als vierde en de vrouwen moesten met brons genoegen nemen. In tegenstelling tot andere landen, trainen de Oranje-schaatsers nauwelijks samen op dat onderdeel.

“Ik denk dat we veel duidelijker moeten gaan kiezen”, was Orie duidelijk. “We mogen met Nederland bij zowel de mannen als vrouwen negen mensen meenemen naar de Spelen. Wil je dan drie van die negen mensen aanwijzen voor de achtervolging? Wie laat je dan thuis? Drie medaillekandidaten ten koste van één medaille op de achtervolging? De achtervolging hoeven we van mij niet te laten varen. Maar we moeten wel een andere methode kiezen.”