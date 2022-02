Otterspeer was door mislukte start kansloos voor een goede rit

De 100 meter van Hein Otterspeer ging al mis voordat het startschot klonk. De 33-jarige schaatser voelde zijn schaats wegglijden, maar kon de start niet meer stoppen. Daardoor zag hij zijn debuut op de Olympische Spelen mislukken. “Ik kan het gewoon niet geloven dat mijn Spelen zo over zijn gegaan. Dat zal ik een plaats moeten geven”, zei hij nadat hij met 1.08,80 tiende was geworden.

Otterspeer had het gevoel dat hij alles onder controle had. De tijd van 1.07,92 die Krol net ervoor had gereden, was langzamer dan hij had gedacht en hij was er klaar voor. “Ik zette mijn schaats in het ijs en merkte met inzakken dat hij weggleed. Het schoot door mijn hoofd om een nieuwe start aan te vragen. Daar heb je als schaatser recht op”, keek Otterspeer gedesillusioneerd terug. “Maar op dat moment schoot de starter af en ga je in een overlevingsstand en vervaagt alles waar je iedere training mee bezig bent. Dat is heel erg zuur.”

De sprinter vertrok vanuit een verloren positie. “Je eerste klap is een daalder waard, dat is echt zo. Ik kwam de eerste bocht met veel minder snelheid in en was op het rechte stuk al aan het lijmen”, omschreef hij vooral het gevoel van stress dat hij in het begin van de rit had.

De eerste volle ronde van Otterspeer was vervolgens nog best goed. “De eerste 600 meter is normaal mijn sterkste punt, maar dat moest met zoveel energie. Dat heb je dan op dat moment al verbrast. Voor de 1000 meter moet je een bepaalde ontspanning hebben en kalme agressiviteit. Maar als je zo wild bent in alles kom je in de laatste ronde geparkeerd te staan.”