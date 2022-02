Schaatser Krol verovert op Spelen goud op 1000 meter

Schaatser Thomas Krol is op de Spelen van Beijing olympisch kampioen geworden op de 1000 meter. De 29-jarige Deventenaar kwam in de National Speed Skating Oval in de Chinese hoofdstad tot een tijd van 1.07,92. Krol volgt Kjeld Nuis op die zich niet wist te plaatsen voor deze afstand op de Spelen.

Het zilver was voor Laurent Dubreuil uit Canada en de Noor Havard Lorentzen pakte het brons. Hein Otterspeer eindigde met 1.08,80 als tiende. Kai Verbij werd na een foute wissel dertigste.

Voor debutant Krol is het zijn tweede medaille op de Olympische Spelen. Op de 1500 meter moest hij in China genoegen nemen met zilver achter Kjeld Nuis, die zijn olympische titel prolongeerde. Op de 500 meter eindigde Krol als achttiende.

Krol is de vijfde Nederlandse schaatser die het goud op de 1000 meter grijpt. Ids Postma (1998), Gerard van Velde (2002), Stefan Groothuis (2014) en Nuis vier jaar geleden in Pyeongchang gingen hem voor.

In de dertiende rit nam Krol het op tegen de Noor Havard Lorentzen, die in Pyeongchang in 2018 nog zilver pakte achter Nuis. Hij opende niet heel snel en lag na 600 meter nog op gelijke hoogte met de Noor. In de laatste ronde reed hij naar Lorentzen toe en met de beste slotronde van 26,37 dook hij als enige schaatser onder de 1.08.

Otterspeer kwam in de rit erna uit tegen Zhongyan Ning, die dit seizoen de snelste was geweest in de wereldbekerwedstrijd in Calgary. De 33-jarige Zuid-Hollander, net als Krol voor het eerst op de Spelen, had een snelle eerste ronde en lag virtueel even onder de tijd van zijn landgenoot. Hij moest daarna veel toegeven en kon de rit ook niet winnen van de Chinees die als vijfde eindigde.

In de laatste rit troffen de regerend wereldkampioenen op de 1000 en 5000 meter elkaar. Verbij zag de Canadees Laurent Dubreuil als een speer van start gaan. Daardoor kwam hij op de laatste kruising in de problemen. Met de Canadees naast zich hield hij in en was zo meteen kansloos. Dubreuil reed naar het zilver, nadat hij op de 500 meter net naast een medaille had gegrepen.