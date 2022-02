Schaatser Verbij wilde niet rit van zijn tegenstander verpesten

Kai Verbij wilde niet de persoon zijn die de rit van zijn tegenstander zou verpesten door een foute wissel. Dus hield de 27-jarige schaatser in de slotrit van de 1000 meter op de Spelen van Beijing zelf in om de Canadees Laurent Dubreuil voorrang te verlenen. Dubreuil pakte het zilver achter Thomas Krol. Verbij eindigde als dertigste en sluit de Spelen net als vier jaar eerder in Pyeongchang af zonder medailles.

De schaatser dacht niet dat hij nog voorlangs kon kruisen in de slotrit tegen Dubreuil. “Ik had het niet gehaald. Dat weet ik zeker”, zei hij. “Na 50 meter in de bocht dacht ik al dat het spannend zou worden. Ik had gas kunnen geven, maar hoe ik het beleefde was hij dan in de problemen gekomen en was ik gediskwalificeerd. Zo ben ik niet. Dat kun je doen als je voor ligt, maar ik kwam naast hem uit de bocht.”

Verbij was er goed ziek van. “In Pyeongchang was ik geblesseerd en was het geen ideale voorbereiding. Nu ben ik fit en als je dan vier jaar naar zo’n toernooi toewerkt en je kunt niet laten zien wat je in je hebt, is dat gewoon balen.”

Volgens Verbij was hetzelfde scenario meer schaatsers tegen Dubreuil overkomen, omdat die zo snel van start ging. “Dat is gewoon pech. Mijn eerste 600 meter was niet verkeerd en met een normale slotronde rijd ik zo het podium op. Het had allemaal gekund, maar dat is wat als.”