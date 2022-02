Sportorganisaties wijzen naar elkaar in dopingzaak Valieva

Enkele grote sportorganisaties beschuldigen elkaar van fouten in de veelbesproken dopingzaak rond de Russische kunstrijdster Kamila Valieva. Het internationaal sporttribunaal CAS publiceerde vrijdag het volledige vonnis, nadat het maandag al uitspraak had gedaan. De rechters van het CAS vinden dat de betrokken antidopingorganisaties veel te lang hebben gedaan over het onderzoeken van de urinetest die eind vorig jaar bij Valieva werd afgenomen.

Het mondiale antidopingbureau WADA reageerde in een verklaring verontwaardigd. Volgens het WADA heeft het sporttribunaal de regels uit de antidopingcode genegeerd, door Valieva ondanks de positieve uitslag van haar dopingtest toch deze week te laten meedoen aan het individuele toernooi op de Spelen. De Russin had volgens WADA een voorlopige schorsing moeten krijgen.

“Hiermee heeft het CAS-panel de code herschreven”, aldus WADA. “Dit bedreigt de integriteit van sportcompetities en het vertrouwen van atleten dat ze op een gelijk speelveld uitkomen. Het CAS schept hiermee een gevaarlijke precedent, waarvan het WADA hoopt en verwacht dat andere CAS-panels dat in de toekomst zullen corrigeren.”