Strijdbare Hamilton koestert geen wrok jegens Verstappen

Lewis Hamilton koestert geen wrok jegens Max Verstappen. Dat zei de Britse coureur bij de presentatie van de nieuwe Mercedes voor het komende seizoen in de Formule 1. Daar sprak de zevenvoudig wereldkampioen voor het eerst met de media na de voor hem desastreus verlopen slotrace op 12 december van het vorige jaar in Abu Dhabi.

“Het is nooit goed om iemand iets na te dragen en een last op op je schouders mee te nemen het nieuwe seizoen in. Dus die slechte ervaring in Abu Dhabi zal mij niet tegenhouden”, zei de 37-jarige Hamilton, die wel erkende dat hij het heel moeilijk heeft gehad met de nederlaag tegen Verstappen.

De coureur van Mercedes was na drie zeges op rij de favoriet voor de wereldtitel en leek in de slotrace afgetekend naar zijn achtste titel te rijden, maar zag alles misgaan in de laatste ronde. Hij werd ingehaald door Verstappen, die maximaal profiteerde van het besluit van wedstrijdleider Michael Masi om de safetycar uit de baan te halen en de twee rivalen nog één ronde te laten racen.

“Als jullie denken dat ik aan het einde van vorig jaar op mijn best was, wacht dan meer eens af wat jullie dit seizoen gaan meemaken”, sprak Hamilton strijdlustig. “Ik heb het gevoel dat ik deze emotionele ervaring kan omzetten in kracht en macht en dat is wat ik ga doen.”

Hamilton was na de desillusie van Abu Dhabi ontroostbaar en liet ruim twee maanden niets van zich horen. Zijn stilzwijgen voedde de speculaties dat hij zou stoppen, maar bij de onthulling van zijn nieuwe bolide zei hij dat hij nooit heeft overwogen te stoppen. “Ik heb ieder jaar aan het einde van het seizoen mezelf de vraag gesteld of ik nog de motivatie heb en bereid ben de tijd en moeite te investeren om wereldkampioen te worden. Dit jaar speelde er wel een belangrijke factor mee, want het moment in Abu Dhabi was ingrijpend. Maar ik weiger het mijn carrière te laten bepalen.”

Hamilton verwelkomde het besluit om wedstrijdleider Masi te vervangen door twee nieuwe ‘arbiters’ tijdens de race. “Het zal wel even duren voordat ik weer vertrouwen in het systeem heb. Voor mij staat vast dat dit nooit meer een coureur mag overkomen in de Formule 1.”