Tennisser Wesley Koolhof heeft op het ATP-toernooi van Doha de titel veroverd in het dubbelspel. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski was hij in Qatar in de eindstrijd met 7-6 (4) 6-1 te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov en Rohan Bopanna uit India.

Voor de 32-jarige Koolhof, de nummer 20 van de wereld, is het al zijn derde titel van 2022 in het dubbelspel. In januari won hij al de toernooien van Adelaide en Melbourne. In totaal staat Koolhof op tien ATP-titels.