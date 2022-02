Trainer Orie: ik was niet bezig met uitblijven van olympisch goud

Jac Orie was de voorbije dagen naar eigen zeggen niet bezig met het uitblijven van olympisch goud. Dat zei de schaatstrainer van Jumbo-Visma na de zege van zijn pupil Thomas Krol, die in Beijing de 1000 meter op zijn naam schreef.

Krol voorkwam zo dat de reeks met olympische gouden medaillewinnaars van Orie als trainer werd doorbroken. De Hagenaar had succes bij alle Spelen waar hij als coach bij was. Die reeks begon met Gerard van Velde in 2002, gevolgd door Marianne Timmer (2006), Mark Tuitert (2010), Stefan Groothuis (2014), Carlijn Achtereekte, Sven Kramer en Kjeld Nuis (allen in 2018).

“Als ik eerlijk moet zijn, was ik er niet heel erg mee bezig”, zei Orie in de National Speed Skating Oval in Beijing. “Ik wil gewoon dat die gasten er uit persen wat er in zit. Dat probeer ik toch wel het belangrijkste te vinden. Natuurlijk hoorde ik de verhalen in de wandelgangen, ik ben ook niet gek. Jullie moeten ook iets te vertellen en te schrijven hebben.”

Orie greep eerder deze Spelen met Krol (tweede op de 1500 meter) en Patrick Roest (tweede op de 5000 en 10.000 meter) naast het goud.

Toen het gesprek over zijn eerste goud in Beijing nog even doorging, werd Orie iets feller. “Als je achteraf het rijtje van olympische medaillewinnaars ziet, kun je zeggen: gaaf man. Ik ben ook niet achterlijk. Ik weet heus wel dat het zes keer op rij is, ik ben niet gek. Maar ik ben daar verder niet mee bezig en dat wil ik ook niet. Ik wil er gewoon zijn voor die gasten en alles geven wat ik in me heb. We kunnen het wel spannender maken, maar meer is het niet”, sprak de 54-jarige Hagenaar.

Orie hield zich de voorbije twee weken een beetje afzijdig van de media. Dat wilde niet zeggen dat hij de verhalen over het uitblijven van goud niet meekreeg. “Soms irriteert het me wel eens. Ik heb de vragen wel gehoord, hoor. Natuurlijk schiet het wel eens door mijn hoofd dat ik hier nog geen goud had. Maar ik wil daar niet mee in mijn hoofd zitten. Doe ik dat wel, dan ben ik met mezelf bezig en niet met die gasten.”

Dat de rijders van de ploeg van Orie (Jumbo-Visma) in China ook met zulke vragen werden geconfronteerd, vond de trainer niet leuk. “Als het aan mij gevraagd wordt, heb ik daar weinig problemen mee. Als je het aan mijn schaatsers gaat vragen, denk ik: kom op man. Wat is dat nou? Jullie mogen mij vervelende en minder vervelende vragen stellen. Ik ben oud en wijs genoeg. Maar laat het lekker bij die schaatsers weg.”