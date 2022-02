Tsitsipas verliest in Marseille van nummer 163 van de wereld

Tennisser Stefanos Tsitsipas is op het indoortoernooi van Marseille al in de kwartfinales uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Griek werd met 6-4 6-4 verrast door de Russische qualifier Roman Safioellin, de nummer 163 van de wereld.

Afgelopen week haalde Tsitsipas nog de eindstrijd van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Zondag verloor hij in Ahoy in de finale van de Canadees Félix Auger-Aliassime.

Tsitsipas (23), de nummer 4 van de wereld, won het toernooi in Marseille in 2019 en 2020. Vorig jaar ging de titel in het zuiden van Frankrijk naar de Rus Daniil Medvedev, die dit jaar afwezig is.

In Doha gaat de eindstrijd zaterdag tussen dezelfde twee spelers als vorig jaar: Nikoloz Basilasjvili uit Georgië en de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Titelhouder Basilasjvili versloeg de Fransman Arthur Rinderknech met 6-4 6-2, Bautista Agut was Karen Chatsjanov uit Rusland met 2-6 6-3 7-5 net de baas.