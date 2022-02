Van Rijthoven klopt Haase op challengertoernooi in Italië

Tim van Rijthoven heeft op een challengertoernooi in het Italiaanse Forli Robin Haase verslagen. De 24-jarige Van Rijthoven versloeg zijn tien jaar oudere landgenoot in de kwartfinales met 6-4 6-3. Van Rijthoven plaatste zich in Forli via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi en heeft in vijf duels nog geen set verloren.

Haase won afgelopen zondag samen met Matwé Middelkoop het dubbelspel op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Hij is de mondiale nummer 52 in het dubbelspel. In het enkelspel is hij afgezakt naar plek 258 op de wereldranglijst.