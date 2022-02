Volleybalsters De Kruijf en Beliën stoppen bij Oranje

De volleybalsters Robin de Kruijf en Yvon Beliën stoppen als international bij Oranje. De middenaanvalsters besloten vorig jaar zich al tijdelijk niet meer beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg vanwege fysieke en mentale redenen. Nu heeft volleybalbond Nevobo bekendgemaakt dat De Kruijf en Beliën ook niet meer terugkeren in het Nederlands team.

De Kruijf en Beliën behoorden tot de Nederlandse selectie die op de Olympische Spelen van Rio 2016 vierde werd. Ze blijven nog wel in clubverband volleyballen.

De Kruijf (30) speelt bij de Italiaanse topploeg Conegliano, waarmee ze vorig jaar de Champions League won. In 2008 debuteerde ze in Oranje, waarna ze als international tot 347 wedstrijden kwam.

De 28-jarige Beliën speelt ook in Italië, voor Il Bisonte Firenze. Ze werd begin vorig jaar geopereerd aan een stressfractuur in haar linkerscheenbeen en sloeg het EK van afgelopen zomer over.

Technisch directeur Herman Meppelink noemt het stoppen van de twee internationals “ontzettend jammer”. “Het is nu aan de nieuwelingen om net zoveel te bereiken als Robin en Yvon hebben gedaan.”