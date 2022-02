Amerikaanse kunstrijders naar CAS om medaillehuldiging

De negen kunstrijders die namens de Verenigde Staten het zilver pakten in de landenwedstrijd bij de Olympische Spelen, willen via sporttribunaal CAS alsnog afdwingen dat ze hun medailles in Beijing kunnen ontvangen. Dat heeft de beroepsinstantie zaterdag bevestigd. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) had de huldiging tegengehouden omdat er een dopingzaak speelt rond de 15-jarige kunstschaatsster Kamila Valieva, lid van het winnende Russische team. Het CAS wil zaterdag nog een uitspraak doen.

Valieva bleek al in december positief te hebben getest op het verboden middel trimetazidine, maar dat kwam pas naar buiten een dag nadat ze met de ploeg het goud in de landenwedstrijd had veroverd. Het IOC besloot daarop geen medailles uit te reiken zolang er nog geen uitspraak is in die zaak. De B-staal moet nog worden onderzocht. Valieva kon zelfs aan de individuele wedstrijd deelnemen en bleef daar net naast het podium.

Het team van de Verenigde Staten wil de verdiende medailles nog voor het einde van de Spelen ontvangen. Zondag is de sluitingsceremonie in Beijing.