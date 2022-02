Auger-Aliassime en Roeblev treffen elkaar in eindstrijd Marseille

Tennissers Félix Auger-Aliassime en Andrej Roeblev treffen elkaar zondag in de finale van het indoortoernooi van Marseille. Vorig weekend stonden de twee ook tegenover elkaar, toen in de halve eindstrijd van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.

Auger-Aliassime was in Marseille in de halve finales de Rus Roman Safioellin in twee tiebreaks (7-6 (4) 7-6 (5)) de baas, terwijl Roeblev drie sets nodig had om zich te ontdoen van Benjamin Bonzi uit Frankrijk: 6-3 4-6 6-3.

In Ahoy was Auger-Aliassime met 6-7 (5) 6-4 6-2 te sterk voor de Rus Roeblev. De Canadees pakte een dag later de titel in Rotterdam door Stefanos Tsitsipas te verslaan.