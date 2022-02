Bergsma en Kramer naast medailles op massastart, goud Swings

Schaatsers Jorrit Bergsma en Sven Kramer hebben bij de Olympische Spelen in China naast de medailles gegrepen op het onderdeel massastart. Bergsma werd negende. Kramer sloot de laatste race uit zijn schaatscarrière af als zestiende.

Het goud ging naar de Belg Bart Swings voor Chung Jae-won en titelverdediger Lee Seung-hoon uit Zuid-Korea. Voor Swings is het zijn eerste olympische titel. Op de Spelen van Pyeongchang moest hij genoegen nemen met zilver op dit onderdeel.

Kramer plaatste tot twee keer toe een aanval in de finale. De 35-jarige Fries liet het daarna lopen. Bergsma zat in de slotfase wel voorin in het peloton, maar was in de slotronde niet opgewassen tegen het sprintgeweld van Swings en de Zuid-Koreanen.

Voor Kramer was de massastart het sluitstuk van een lange en imposante schaatscarrière. Hij debuteerde op de Spelen van Turijn in 2006 met zilver op de 5000 meter en brons op de ploegachtervolging. Vervolgens werd hij op de daaropvolgende drie Spelen vier keer olympisch kampioen, drie keer op de 5000 meter en een keer op de ploegenachtervolging. In totaal veroverde hij negen olympische medailles.

Bergsma verlaat de Spelen van Beijing net als Kramer zonder medailles. Hij eindigde als vijfde op de 5000 meter en als vierde op de 10 kilometer. Op de Spelen van Sotsji in 2014 won Bergsma brons op de 5000 meter en goud op de 10 kilometer. Vier jaar later pakte hij op de langste afstand zilver.