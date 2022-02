Djokovic begint tennisseizoen in Dubai tegen Italiaan Musetti

Tennisser Novak Djokovic neemt het in Dubai in zijn eerste officiële wedstrijd sinds zijn optreden in de Daviscup in december op tegen de Italiaan Lorenzo Musetti. Daarmee begint dan toch het seizoen voor de nummer 1 van de wereld, die in januari niet kon meedoen aan de Australian Open. De Serviër meende met een medische vrijstelling onder de in Australië geldende vaccinatieplicht tegen het coronavirus uit te komen, maar werd na een juridische strijd en een verblijf in een quarantainehotel het land uitgezet.

Djokovic won het ATP-toernooi van Dubai vijf keer, voor het laatst in 2020. Met de 19-jarige Musetti treft hij een tegenstander die het hem in de achtste finales van Roland Garros afgelopen jaar bijzonder lastig maakte. Musetti leidde zelfs met 2-0 in sets maar moest in de vijfde bij een 4-0-achterstand opgeven. Djokovic won niet veel later het toernooi in Parijs.

Djokovic kan in Dubai deelnemen omdat het coronavaccin voor inreizenden niet verplicht is in de Verenigde Arabische Emiraten, waar vrijdag nog 895 nieuwe besmettingen werden gemeld.

Botic van de Zandschulp heeft de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris, de nummer 35 van de wereld, geloot. Van de Zandschulp staat 50e op de wereldranglijst. Beiden troffen elkaar niet eerder op de ATP Tour.