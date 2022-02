Drievoudig olympisch kampioene Schouten draagt Nederlandse vlag

Schaatsster Irene Schouten draagt zondag tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Beijing de Nederlandse vlag. Dat maakte Carl Verheijen, chef de mission van TeamNL, na de laatste dag van het olympische schaatstoernooi in de National Speed Skating Oval bekend.

De keuze voor Schouten is niet verrassend. De 29-jarige schaatsster van Team Zaanlander pakte drie gouden medailles, op de 3000 meter, de 5000 meter en op de massastart. Daarmee trad ze in de voetsporen van onder anderen schaatsster Yvonne van Gennip, die bij de Spelen van 1988 in Calgary ook drie keer goud veroverde.

Verheijen twijfelde tot zaterdag tussen Schouten, shorttrackster Suzanne Schulting en schaatsster Ireen Wüst, die vier jaar geleden bij de Winterspelen van Pyeongchang al de vlag droeg tijdens de sluitingsceremonie. Wüst behaalde in Beijing haar zesde olympische titel, Schulting won in China twee keer goud ́en één keer zilver.

“Wüst besloot al eerder naar huis te gaan, dat maakte het al iets makkelijker”, aldus Verheijen. “Toen hielden we twee ‘Koninginnen van de Spelen’ over. Het derde goud van Schouten gaf vandaag de doorslag. Het is ongekend dat zij, met zoveel druk, zo goed heeft gepresteerd. Haar eerste goud won ze kort na het begin van de Spelen en haar laatste goud helemaal aan het einde. Het is knap dat je de gehele Spelen goed en scherp bent.”

NOC*NSF had ook voor Sven Kramer kunnen kiezen. De Fries nam na zijn vijfde Olympische Spelen in Beijing afscheid van de schaatssport. Hij had het ook graag willen doen, zei hij. “Ik denk dat het een eer is. Is het niet zo, dan is het ook goed”, aldus Kramer, nog voordat Verheijen bekendmaakte dat de keuze op Schouten viel.

Verheijen sprak zaterdag, na de afsluitende massastart, met Kramer. “Het gaat er bij de keuze van de vlaggendrager ook om wie er bij de huidige Spelen de hoofdrol hebben gespeeld en medailles hebben behaald. Sven krijgt over een paar weken in Thialf een heel mooi en verdiend afscheid”, aldus Verheijen.

Vier jaar geleden, bij de vorige Winterspelen in Pyeongchang, droeg schaatsster Ireen Wüst de Nederlandse vlag.