Goud voor Chinees schaatskoppel Sui en Han bij paarrijden

Het Chinese kunstschaatskoppel Sui Wenjing en Han Cong heeft bij de Winterspelen in Beijing het goud veroverd bij het paarrijden. Met de hoogste score in de vrije kür van 155,47 punten kwam het duo uit op een wereldrecordscore van in totaal 239,88 punten. Het was het negende goud voor China op de Spelen.

Evgenia Tarasova en Vladimir Morozov, uitkomend voor het Russisch Olympisch Comité, grepen het zilver. Het verschil met het winnende koppel was klein. Tarasova en Morozov scoorden 155,00 punten in de vrije kür en eindigden op 239,25 totaal. Anastasia Misjina en Aleksandr Galliamov, eveneens uit Rusland, behaalden het brons (237,71).

Sui en Han, al vijftien jaar een schaatskoppel, zijn tweevoudig wereldkampioen paarrijden. Op de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 veroverde het Chinese paar zilver. Ze voerden in het Capital Indoor Stadium een nagenoeg perfecte vrije kür uit onder de klanken van ‘Bridge Over Troubled Water’ en brachten het Chinese publiek in vervoering.