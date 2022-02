Kramer in laatste optreden op Spelen naar finale massastart

Sven Kramer heeft bij de Olympische Spelen in Beijing de finale gehaald op het onderdeel massastart. De 35-jarige schaatser eindigde in zijn halve finale als zevende waar een plek in de top 8 noodzakelijk was. Ook Jorrit Bergsma plaatste zich voor de eindstrijd. Hij eindigde als achtste in de tweede halve finale.

Kramer reed in de eerste halve finale in de National Speed Skating Oval na vier ronden weg uit het peloton en won zo de tweede tussensprint. Daarmee pakte hij 3 punten waardoor hij in de eindsprint er vooral voor moest zorgen dat hij de Japanner Seitarrori Ichinohe en de Let Harald Silovs voorbleef. Dat lukte.

In de tweede halve finale reden de Japanner Ryosuke Tsuchiya en de Canadees Jordan Belchos ver weg. Zij verdeelden daarmee de eerste punten bij de drie tussensprints. Bergsma finishte in de eindsprint als zesde. Dat was precies genoeg om als achtste door te gaan.

Voor Kramer is de massastart op de Spelen zijn laatste wedstrijd uit een lange en imposante schaatscarriĆØre. Hij werd vier keer olympisch kampioen, drie keer op de 5000 meter en een keer op de ploegenachtervolging. In totaal veroverde hij negen olympische medailles.

Op de Spelen van Beijing greep Kramer tot dusverre naast het eremetaal. Hij werd negende op de 5000 meter en verloor met de ploegachtervolging de wedstrijd om brons.