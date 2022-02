Kramer neemt 12 maart tijdens wereldbeker afscheid van publiek

Sven Kramer neemt 12 maart tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen officieel afscheid. “Dat weet ik, maar voor de rest mag ik niets weten”, zei de 35-jarige Fries, die zaterdag bij de Olympische Spelen van Beijing op de massastart de laatste wedstrijd uit zijn loopbaan schaatste.

Kramer komt tijdens de wereldbekerfinale zelf niet in actie, maar hij rijdt een afscheidsronde voor het publiek. De komende tijd doet de viervoudig olympisch kampioen zijn schaatsen nog wel een paar keer aan, maar niet meer in wedstrijdverband. “Ik ga volgende week nog wel een keer met die gasten trainen. Zij zijn nog in Heerenveen en gaan nog naar Hamar voor de WK allround en sprint. Ik vind schaatsen niet stom nu. Schaatsen heeft mij heel veel gebracht en ik hoop ik de schaatssport ook. Ik sta daar helemaal niet onwelwillend tegenover. Daarna ga ik lekker op vakantie.”

Nu zijn loopbaan erop zit, gaat Kramer de laatste dagen in China niet de beest uithangen. “Of ik ga drinken vanavond? Nee, dat zou betekenen dat ik ergens moet ontladen ofzo”, vertelde hij. “En dat ik heel veel stress heb gehad. Maar dat is niet zo, ik ben hier helemaal oké mee. Ik heb niet de behoefte om ergens mijn gevoelens weg te drinken. Als ik mijn loopbaan in één zin moet samenvatten? Dat ik er vooral heel erg trots op ben.”

Kramer zou zondag tijdens de sluitingsceremonie in het Vogelnest-stadion de Nederlandse vlag wel willen dragen. “Ik denk dat het een eer is. Is het niet zo, dan is het ook goed.”