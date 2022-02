Kramer nuchter en opgelucht na laatste race: het is goed zo

Sven Kramer reageerde zaterdag berustend na zijn laatste wedstrijd als profschaatser. “Ik ben eigenlijk wel opgelucht. Het is goed zo”, sprak de 35-jarige Fries na de massastart, waar hij en Jorrit Bergsma zich niet konden mengen in de strijd om de medailles.

“Dit was de enige manier voor ons om het te doen, zo moest het”, aldus Kramer, die met enkele versnellingen in het eerste deel van de race favoriet Bart Swings kapot probeerde te rijden, zodat Bergsma het later af zou kunnen maken. Die tactiek leidde niet tot het gewenste effect, Swings won. “Respect voor hem”, zei Kramer.

Toen Kramer bij zijn ontsnappingspogingen niet weg kwam, staakte hij de strijd en liet hij zich helemaal terugzakken. “Ik had nog wel mee kunnen rijden, maar dat had echt geen nut gehad. Ik had geen rol van betekenis meer.” Het was niet zo dat de rijder van Jumbo-Visma de laatste twee ronden zijn hele loopbaan nog eens afspeelde. “Ik was vooral bang dat ze tegen me aan zouden rijden als ze me bijvoorbeeld nog een rondje in zouden halen.”

De opluchting bij Kramer zat hem vooral in de moeilijke laatste jaren, vooral in fysiek opzicht. “Het is een lange rit geweest, met veel ‘ups en downs’. Ik ben supertrots op mijn loopbaan. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ik denk dat ik het nog behoorlijk lang gerekt heb, mijn einde. Dit was zeker geen makkelijk seizoen. We hebben er heel veel aan gedaan om ├╝berhaupt hier te komen, dat was al lastig genoeg. Ik had graag de lijn van het olympische kwalificatietoernooi in december doorgetrokken, maar dat is eigenlijk niet gelukt. Dat zijn de wetten van de topsport. Topsport is meedogenloos.”

Kramer verblikte of verbloosde niet bij zijn laatste gesprek met de media, waarin hem werd gevraagd terug te blikken. “Ik ben niet zo sentimenteel ingesteld. Ik denk dat ik altijd behoorlijk meedogenloos geweest ben. Wel respect voor de prestatie, maar niet voor de tegenstander. Dat heb ik eigenlijk ook nooit gehad. Ik heb negen van de tien keer aan de goede kant van de medaille gezeten en nu ging het even een keer wat minder. Prima. Hoe ik hier als 18-jarige schaatser had gestaan na dit toernooi? Dan had ik waarschijnlijk de hele kleedkamer verbouwd. Die van 35 jaar denkt: jongens, maandag lekker terug naar huis”, besloot Kramer met een lach.