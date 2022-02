Nederland zakt ondanks achtste goud naar zesde plek medaillestand

Nederland is op de voorlaatste dag van de Winterspelen in Beijing ondanks de gouden medaille van schaatsster Irene Schouten een plaatsje gezakt in het medailleklassement. Doordat de Zweedse vrouwen het brons veroverden bij het curling, leverde TeamNL de vijfde plaats in voor de zesde.

De teller van de Nederlandse equipe komt in Beijing uit op zeventien medailles: acht gouden, vijf zilveren en vier bronzen. Bij de vorige Winterspelen in Pyeongchang behaalde TeamNL twintig plakken en in Sotsji (2014) een recordaantal van 24. Het aantal gouden medailles was wel gelijk in vergelijking met die vorige Spelen, telkens acht.

Zweden behaalde zaterdag ook zijn achtste gouden plak dankzij de curlingmannen. Met het brons van de curlingvrouwen kwam het land op achttien medailles, één bronzen meer dan Nederland.

Noorwegen is koploper met 35 plakken (vijftien gouden, acht zilveren en twaalf bronzen) en zal ook het medailleklassement winnen. Het Scandinavische land heeft de meeste gouden medailles ooit op één Winterspelen veroverd.

Duitsland is de nummer 2 met 24 medailles (elf keer goud, acht keer zilver en vijf keer brons). De elfde gouden medaille kwam op naam van Laura Nolte en Deborah Levi, die het bobsleeën in de tweezitter wonnen. Gastland China passeerde de Verenigde Staten en klom naar plek 3 in de medaillespiegel (negen keer goud, vier keer zilver en twee keer brons). Het negende goud werd aangeleverd door het schaatskoppel Sui Wenjing en Han Cong bij het paarrijden.