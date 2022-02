Poels leider in wielerkoers Ruta del Sol na ritzege

Wout Poels heeft de vierde etappe van de Ruta del Sol gewonnen, de vijfdaagse rittenkoers door Andalusië. De rit ging van Cúllar Vega naar Baza over ruim 167 kilometer, met onderweg een aantal beklimmingen. Poels was in de slotfase met de Kazach Alexei Loetsenko weggereden uit een kopgroep van ruim tien renners. In de sprint bleef de renner van Bahrain-Victorious zijn medevluchter net voor.

Kort achter het tweetal won de Belg Mauri Vansevenant de sprint om de derde plaats. Het verschil met die groep was net voldoende voor Poels om de nieuwe leider te worden.

Zondag volgt de slotrit van Huesa naar Chiclana de Segura, met opnieuw een aantal lastige klimmetjes en een finish bergop.