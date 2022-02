Schaatsers Krol en Schouten gehuldigd op Medal Plaza

Schaatsers Thomas Krol en Irene Schouten hebben zaterdag op Medal Plaza in Beijing hun op de Winterspelen gewonnen gouden medailles in ontvangst mogen nemen. Eerst was het de beurt aan Krol, die vrijdag de 1000 meter had gewonnen. Hij kreeg zijn medaille uit handen van het Thaise IOC-lid Patama Leeswadtrakul, bijgestaan door Jan Dijkema, de Nederlandse voorzitter van de internationale schaatsunie ISU.

Normaal is de medaille-uitreiking een dag na de geleverde prestatie. Maar omdat zondag de sluitingsceremonie is mocht Schouten enkele uren nadat ze de massastart had gewonnen al haar medaille ophalen. Voor de 29-jarige schaatsster was Medal Plaza vertrouwd terrein. Ze won eerder al het goud op de 3000 en de 5000 meter. Schouten kreeg haar medaille van het Italiaanse IOC-lid Giovanni Malagò, waarna opnieuw voor haar het Wilhelmus klonk.

