Schouten en Groenewoud bereiken op Spelen finale massastart

Schaatssters Irene Schouten en Marijke Groenewoud hebben zich bij de Spelen in Beijing zoals verwacht geplaatst voor de finale op de massastart. Groenewoud werd zelfs na een val vijfde in de eerste halve finale. Schouten finishte als vierde in de tweede halve finale.

Schouten is een van de favorieten. Ze werd twee keer wereldkampioene op dit onderdeel. Op deze Spelen won ze al twee keer goud op de 3000 en 5000 meter en brons op de ploegenachtervolging. Op de Spelen vier jaar geleden in Pyeongchang veroverde ze brons op de massastart.

Groenewoud is de regerend wereldkampioen op dit onderdeel. Voor de 23-jarige Friezin is dit het derde optreden op deze Spelen. Ze eindigde eerder als vijfde op de 1500 meter en pakte eveneens brons met de ploegachtervolging.