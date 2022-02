Schaatsster Schouten: denk dat ik verdiend heb gewonnen

Het ging niet helemaal zoals gepland, zei Irene Schouten nadat ze ook op het onderdeel massastart goud had gewonnen op de Winterspelen van Beijing. “Ik heb het allemaal zelf moeten doen. Maar daarom heb ik wel verdiend gewonnen, denk ik”, reageerde ze bij de NOS.

Haar ploeggenote Marijke Groenewoud viel, waardoor Schouten er alleen voor stond. “Maar ik had er wel vertrouwen in. Bij het ingaan van de laatste 500 meter dacht ik: nu moet ik gaan. Alles of niets, als er iemand sneller is dan is dat maar zo. Maar het is gelukt, geweldig.”

Het succes kwam niet uit de lucht vallen. “Wij zijn een van de weinige ploegen die dit onderdeel serieus neemt. We hebben heel hard gewerkt voor dit succes. Dit is een soort van spel, waarbij je ook geluk moet hebben. Dat het dan dit oplevert is heel mooi voor ons allemaal.”