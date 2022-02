Schouten vindt dat Van Gennip met haar titels streepje voor staat

Schaatsster Irene Schouten treedt met drie gouden medailles in de voetsporen van Yvonne van Gennip, die bij de Winterspelen van 1988 in Calgary ook drie keer goud won. Maar de drie individuele gouden medailles van Van Gennip slaat ze hoger aan.

“Zij staat nog een streepje voor. Yvonne heeft goud op drie individuele afstanden en ik vind dit nog steeds een teamonderdeel”, zei Schouten over haar olympische titel op de massastart, na eerder goud op de 3000 en 5000 meter. “Dit is 50 procent voor Marijke (Groenewoud, de andere Nederlandse deelneemster) en 50 procent voor mij.”

De 29-jarige Noord-Hollandse kan maar moeilijk kiezen welke van de drie gouden medailles voor haar meer waarde heeft. “Iedere medaille heeft een verhaal. Bij de 3000 meter zat er zo veel druk op. De 5 kilometer reed ik echt een goede rit, dat vond ik heel mooi. En deze… ik rijd al jaren de massastart. Wij zijn een van de weinige ploegen die dit serieus nemen en dat het dan lukt is heel mooi. Dit is allemaal dankzij het team.”

De massastart was volgens de drievoudig olympisch kampioene juist de moeilijkste om te winnen. “Je kan de beste zijn en toch niet winnen. Dat heb ik vaker meegemaakt. Ik was hier ook heel gespannen voor, want er kan altijd wat gebeuren. Dat zag je bij Marijke, die viel. Ik moest daarna alles zelf doen en ben er toch goed uitgekomen. Dat komt ook door jarenlange ervaring in marathons en massastarts.”

Van Gennip, in Beijing aanwezig als teammanager van TeamNL, was het er niet mee eens dat zij met haar medailles een streepje voor zou hebben. “Ik hoorde het haar net ook zeggen. Dat vind ik onzin, zeker als je ziet hoe moeilijk het is om die massastart te winnen. Dan moet je heel veel in je mars hebben om überhaupt overeind te blijven. Ik vind dit absoluut even veel waarde hebben als in mijn geval de 1500 meter.”

Schouten zei al na die tweede gouden medaille voor de grap tegen Van Gennip dat ze nog één te gaan had. De ‘koningin van Calgary’ vond het hartstikke mooi. “Ik heb net een berichtje verzonden op LinkedIn met de boodschap: welkom tot de club van drie keer goud.” Van Gennip vond het bijzonder dat ze het van dichtbij kon meemaken. “Dit is 34 jaar na mijn Spelen. Ik ben al tien jaar teammanager maar was nog nooit mee geweest naar de Spelen. Nu mag ik prompt wel mee en gebeurt dit. Alsof het zo moest zijn.”