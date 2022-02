Sedney wint 60 meter horden bij World Indoor Tour in Birmingham

Atlete Zoë Sedney heeft indruk gemaakt op de 60 meter horden bij de indoorwedstrijd uit de World Tour in Birmingham. De 20-jarige Sedney won de race in de zogeheten Müller Grand Prix in 8,02. Dat is net iets boven haar persoonlijke record van 7,98. Ze bleef de Zwitserse Ditaji Kambundji een fractie voor aan de meet (8,05).

Liemarvin Bonevacia rende op de 400 meter naar de tweede plaats in 46,08, zijn beste tijd van dit seizoen. Hij moest alleen Kahmari Montgomery voor zich dulden. De Amerikaan won in 45,72.

Lieke Klaver liep ook een sterke 400 meter. De 23-jarige atlete liep de hele race aan de leiding, maar zag vlak voor de finish Stephenie Ann McPherson voorbijkomen. De Jamaicaanse klokte 51,39 en Klaver noteerde 51,49. Die tijd lag net boven haar persoonlijk record van 51,21.

Sedney, Bonevacia en Klaver wisten zich eerder deze winter al te kwalificeren voor de WK indoor in maart in Belgrado.