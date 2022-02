Seizoen motorcross begint week later door storm in Engeland

De start van het seizoen in de motorcross is met een week uitgesteld. Onder meer de coureurs in de MXGP-klasse kunnen dit weekeinde nog niet in actie komen nu de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ is verplaatst naar volgend weekeinde. De organisatie besloot daartoe vanwege de storm. Ook dit weekeinde worden er op het circuit van Matterley Basin hevige windstoten verwacht.

Bij de start van het seizoen zou MXGP-wereldkampioen Jeffrey Herlings sowieso ontbreken. De 27-jarige Brabander is herstellende van een breuk in zijn linkervoet en komt voorlopig niet in actie.