Swings bezorgt België na 74 jaar weer goud op Winterspelen

Schaatser Bart Swings bezorgde België zaterdag de eerste gouden medaille op de Winterspelen sinds 1948. De 31-jarige schaatser uit Herent won de massastart, het onderdeel waarop hij vier jaar geleden in Pyeongchang al zilver had gepakt. “Ik kan het nog niet geloven, ik leef in een droom”, zei Swings, die in de finale veel werk had moeten verzetten.

Met name Jorrit Bergsma en Sven Kramer waren met hun aanvallen een plaag voor de Belg, die niet veel hulp kreeg bij het achtervolgen. “Ik had niet gedacht dat ze zo goed zouden samenwerken”, vertelde Swings die in de sprint om het goud de Zuid-Koreanen Chung Jae-won en Lee Seung-hoon, de titelverdediger, achter zich hield. Het laatste Belgische goud op de winterse versie van de Olympische Spelen was 74 jaar geleden behaald door de kunstschaatsers Micheline Lannoy en Pierre Baugniet in Sankt Moritz in het paarrijden. Met het brons van shorttrackster Hanne Desmet op de 1000 meter veroverden de Belgen in Beijing twee medailles. Ook dat was voor het laatst gebeurd in 1948.

“Het is historisch. Ik wil de lat altijd hoger leggen en dan is na zilver alleen goud nog een doel. Ik heb dat ook uitgesproken en ik weet dat dat ambitieus klonk. Maar het was een droom waar ik naartoe wilde werken. Ik wist dat vandaag alles kon gebeuren. Ik werd ook met de dag nerveuzer afgelopen week. Ik moest veel werk opknappen in de finale, maar ik voelde me sterk en wilde het niet weggeven. Maar ik zat met die twee Koreanen achter me. In die laatste bocht dacht ik alleen maar: blijven staan, blijven staan. Daarna voelde ik dat ik meer snelheid had. Maar ik kan nog niet geloven dat ik de sprint heb gewonnen.”