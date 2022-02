Tennisser Rojer finalist in dubbelspel toernooi Delray Beach

Tennisser Jean-Julien Rojer heeft met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador de finale van het dubbelspel van het toernooi in Delray Beach bereikt. Het duo was in de halve eindstrijd te sterk voor de Amerikaan Marcos Giron en Hans Hach Verdugo uit Mexico: 6-3 6-4.

Rojer en Arévalo spelen zondag in de finale tegen het Amerikaanse koppel Robert Galloway en Alex Lawson of Oleksandr Nedovjesov uit Kazachstan en Aisam-Ul-Haq Qureshi uit Pakistan.

De 40-jarige Rojer schreef vorige week samen met Arévalo het toernooi van Dallas op zijn naam. Dat was de 30e toernooizege voor de Nederlandse dubbelspecialist.