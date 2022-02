Training en ervaring helpen Schouten aan goud op massastart

Irene Schouten trok naar eigen zeggen door haar jarenlange training en ervaring alsnog aan het langste eind op de olympische massastart. Het was haar derde gouden medaille op de Olympische Spelen van Beijing. De 29-jarige Noord-Hollandse schaatsster zag haar ploeggenote Marijke Groenewoud halverwege de finale ten val komen en moest het raceplan aanpassen. Met een lange sprint bracht ze zichzelf in stelling en wist ze de Canadese Ivanie Blondin nog net te kloppen.

Schouten zag haar landgenote onderuit gaan. “Toen viel ons plan in duigen”, zei ze. “Gelukkig heb ik zoveel ervaring in marathons en massastarts dat ik het vertrouwen hield dat ik als eerste over de finish kon komen.” De schaatsster wist dat ze de sprint vroeg aan moest gaan. “Dat deed ik vier jaar geleden ook”, bracht ze de olympische massastart van Pyeongchang in herinnering, waar ze genoegen moest nemen met brons. “Ik moest wel, want ik ben geen pure sprinter die na vijftig meter op pure snelheid is. Ik heb wat langer nodig.”

Schouten zag Blondin onderdoor komen, maar raakte niet in paniek. “Ik had het vertrouwen dat als ik de bocht goed zou aansnijden het laatste rechte stuk wel goed zou zijn. Uit de bocht merkte ik dat ik meer snelheid had en ik vloog er voorbij. Dat gaf zo’n geweldig gevoel, om het toernooi zo af te sluiten.”