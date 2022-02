Wellens ritwinnaar in Ronde van de Var

De Belg Tim Wellens heeft de tweede etappe van de Ronde van de Var gewonnen, de rittenkoers in de maritieme Alpen boven Nice. Wellens versloeg in La Turbie in de sprint na ruim 149 kilometer de Colombiaan Nairo Quintana. De renner van Lotto-Soudal werd meteen ook de nieuwe leider. Hij volgt de Australiër Caleb Ewan op, de sprinter die de eerste rit had gewonnen.

Wellens en Quintana bleven in de lastige slotkilometers met zijn tweeën voorop over. Kort achter het tweetal finishte Bauke Mollema achter de Fransman Valentin Madouas als vierde. Die positie bezet de Nederlander ook in het algemeen klassement.

Wellens won vorige maand al de Trofeo Serra de Tramuntana, een eendaagse koers in Spanje.

Zondag volgt een korte slotrit van Villefranche-sur-Mer naar Blausasc over 112 kilometer.