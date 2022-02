Wielerbaas Lappartient gekozen in IOC

David Lappartient, de voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, is gekozen tot lid van het Internationaal Olympisch Comité. Dat gebeurde tijdens het 139e IOC-congres in Beijing en is zaterdag door de UCI bevestigd. De 48-jarige Fransman staat sinds het najaar van 2017 aan het hoofd van de internationale wielerorganisatie.

Lappartient treedt onder anderen in de voetsporen van Hein Verbruggen. De Nederlander, overleden in 2017, was van 1991 tot 2005 voorzitter van de UCI en vervulde het IOC-lidmaatschap van 1996 tot en met 2008, waarna hij werd benoemd tot erelid.