Chef de mission Verheijen: TeamNL voelde zich veilig in China

De Nederlandse sportploeg heeft zich de voorbije weken bij de Olympische Spelen niet onveilig gevoeld. Chef de mission Carl Verheijen zei dat na een vraag naar aanleiding van uitspraken van langebaanschaatser Nils van der Poel, die bij thuiskomst in Zweden het onverantwoord noemde het grootste sportevenement ter wereld in een land te houden waar mensenrechten worden geschonden.

“Ik heb het gevoel dat wij veilig zijn en ook de mogelijkheid hebben geboden, vooraf, om als je iets zou willen poneren of uiten, dat zou moeten kunnen”, aldus Verheijen. “Je ziet aan Van der Poel dat hij ervoor heeft gekozen dat te doen op het moment dat hij weer thuis was. Maar er zijn geen signalen geweest dat dat niet zou kunnen of mogen. Dat sommige atleten dat gevoel wel hebben, is geen goed teken. Je wil, binnen de regels en afspraken die we hier gemaakt hebben, dat het zou moeten kunnen.”

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemde de Spelen in China ‘horror-Spelen’ en vindt ook dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC), door het houden van de Spelen in Beijing, medeplichtig is aan misdaden tegen de mensheid. Verheijen: “Dat vind ik een behoorlijk pittige uitspraak. Daar wil ik ook geen antwoord op geven. Daar herken ik te weinig bewijzen voor. Het is goed dat Human Rights Watch, en ook Amnesty International, aandacht geven aan de omstandigheden en de mensenrechten hier. Je kunt niet verwachten dat je met veertig sporters en een groep begeleiders alles kan veranderen. Wat het IOC goed gedaan heeft, bij het toekennen van de volgende Spelen, is dat ze ook dit soort zaken meenemen in het besluit waar de Spelen georganiseerd worden.”