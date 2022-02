IJshockeyers Finland winnen voor het eerst olympische titel

Finland is bij de Spelen van Beijing voor het eerst olympisch kampioen in het ijshockey geworden. De Finse ploeg versloeg in het National Indoor Stadium in de Chinese hoofdstad titelverdediger Rusland met 2-1.

De Russische ijshockeyers kwamen in de finale nog wel op voorsprong. Michail Grigorenko zorgde in de eerste periode voor de 1-0 toen de Russen een man meer op het ijs hadden. De Finnen trokken de stand in de tweede periode via Ville Pokka gelijk. Meteen aan het begin van de derde periode sloeg Finland toe met de 2-1. Hannes Björninen scoorde en dat bleek de winnende treffer.

Het is voor Finland de eerste olympische titel in het ijshockey. De ijshockeyers verloren eerder de olympische finales in 1988 (tegen de Sovjet-Unie) en in 2006 (tegen Zweden). Vier keer won het Scandinavische land de wedstrijd om brons. De ijshockeyers bezorgden Finland de tweede gouden medaille op de Spelen van Beijing.

De finale van het ijshockey is traditioneel het laatste onderdeel van de Winterspelen. Later op zondag volgt de sluitingsceremonie.