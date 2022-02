Nederland besluit Olympische Spelen als zesde in medaillestand

Nederland is bij de Olympische Spelen als zesde geëindigd in de medaillestand. Dat is één plek lager dan bij de vorige twee Winterspelen van Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018).

TeamNL verzamelde de voorbije twee weken in China zeventien medailles: acht gouden, vijf zilveren en vier bronzen. In Sotsji beleefde de Nederlandse sportploeg acht jaar terug met 24 plakken (acht keer goud, zeven maal zilver en negen keer bron) de tot dusverre succesvolste Winterspelen ooit. Vier jaar terug, in Pyeongchang, kwam de teller uit op twintig medailles: acht gouden, zes zilveren en zes bronzen.

Noorwegen is, net als bij de vorige Winterspelen, het meest succesvol. Het land noteerde met zestien gouden medailles een record. Verder behaalden de Noren acht keer zilver en dertien keer brons. Duitsland eindigde als tweede. Dat was in 2018 in Zuid-Korea ook het geval. De Duitse ploeg verlaat de Chinese hoofdstad met twaalf gouden medailles, tien zilveren en vijf bronzen.

China verraste met de derde plek in de eindstand, net boven de Verenigde Staten. Het gastland kwam uit op vijftien plakken, waarvan er negen van goud waren. De Verenigde Staten en Zweden behaalden net als TeamNL acht olympische titels, alleen staan zij hoger in de eindklassering vanwege meer zilveren en/of bronzen medailles.

De Russische sportploeg behaalde na Noorwegen de meeste plakken, 32. Toch bleef ze achter op bijvoorbeeld Nederland vanwege minder gouden medailles.

Italië, dat over vier jaar de Winterspelen organiseert, werd dertiende (twee keer goud, zeven maal zilver en acht keer brons). Canada, vier jaar geleden nog de nummer 3 in de eindstand, stelde nu teleur met de elfde plek.