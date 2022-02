Nederlandse vrouwen winnen het meeste goud in Beijing

Nederland dankt de zesde plaats in het medailleklassement van de Olympische Spelen vooral aan de vrouwen. Zes van de acht gouden plakken in China werden door een vrouwelijk lid van TeamNL binnengehaald. Met zes keer goud was Nederland bij de vrouwen zelfs het best presterende land op deze Winterspelen.

Schaatsster Irene Schouten haalde drie olympische titels binnen, op de 3000 en 5000 meter en de massastart. Shorttrackster Suzanne Schulting pakte goud op de 1000 meter en leidde de aflossingsploeg ook naar de olympische titel. Ireen Wüst pakte op de 1500 meter de zesde gouden medaille in haar lange schaatscarrière. De Nederlandse vrouwen pakten daarnaast twee keer zilver en vier keer brons. De mannen haalden in Beijing twee gouden medailles binnen (Kjeld Nuis op de 1500 meter en Thomas Krol op de 1000 meter) en drie zilveren plakken.

Noorwegen dankt de eerste plaats in het medailleklassement (zestien goud, acht zilver, dertien brons) juist vooral aan de mannen. Tien gouden plakken kwamen op naam van Noorse mannen. Bij de gemengde wedstrijden voor zowel mannen als vrouwen pakte zowel de Verenigde Staten als China twee keer goud. Nederland deed niet mee aan de gemengde onderdelen.