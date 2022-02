Olympisch kampioene Schouten draagt vlag ‘Vogelnest’ binnen

Schaatsster Irene Schouten heeft bij de sluitingsceremonie van de 24e Winterspelen de Nederlandse vlag binnengedragen in het Vogelnest-stadion van Beijing. De Olympische Spelen werden in hetzelfde stadion geopend op 4 februari.

De 29-jarige Noord-Hollandse was door chef de mission Carl Verheijen gevraagd de vlag te dragen bij de sluitingsceremonie na het behalen van drie gouden medailles. Daarmee was ze de meest succesvolle Nederlandse olympiër op deze Spelen en schaarde ze zich in het rijtje met onder anderen Yvonne van Gennip en Ard Schenk die ook drie olympische titels pakten op dezelfde Spelen.

De olympiërs en begeleiders van TeamNL kwamen even later het stadion binnen. Daarbij waren onder anderen olympisch kampioen Thomas Krol en Jutta Leerdam, winnares van een zilveren medaille. Een deel van de Nederlandse equipe is al teruggekeerd naar Nederland.

Aan het begin van de parade droegen onder anderen ook de Belgische shorttrackster Hanne Desmet en de Chinese schaatser Tingyu Gao, de olympisch kampioen op de 500 meter, de vlag van hun land binnen.