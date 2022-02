Poels wint rittenkoers Ruta del Sol

Wout Poels heeft de Spaanse rittenkoers Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De 34-jarige Poels won zaterdag de voorlaatste etappe, waarmee de renner van Bahrain-Victorious ook meteen de leiderstrui veroverde. Die kwam in de lastige slotrit, gewonnen door de Duitser Lennard Kämna van de ploeg Bora-hansgrohe, niet meer in gevaar.

De positie van Poels werd in de slotfase nog wel onder druk gezet in de groep die 2 minuten achter Kämna aan de slotklim was begonnen. De Colombiaan Miguel Ángel López moest slechts 10 seconden goedmaken, maar Poels hield stand en pakte zelfs nog enkele seconden op López, die de Spanjaard Cristián Rodríguez nog zag passeren in het algemeen klassement.

In de strijd om de dagzege was Kämna in de slotfase weggereden uit een omvangrijke kopgroep, die naarmate de finish naderde steeds verder uitdunde. Achter de Duitser, die zijn vierde zege als wielerprof boekte, finishten de Italianen Lorenzo Fortunato en Alessandro Covi, die als leider aan het slotweekeinde was begonnen.

Poels had afgelopen winter maar ternauwernood een nieuwe aanbieding gekregen van zijn ploeg Bahrain. Dat betaalde zich in de koers, die ook wel de Ronde van Andalusië wordt genoemd, meteen uit. Poels boekte zaterdag zijn twintigste zege, zijn eerste sinds ritwinst in 2019 in het Critérium du Dauphiné en zijn eerste ook in dienst van Bahrain. Een dag later volgde de bekroning met de eindzege, zijn tweede ooit na winst van het klassement in de Ronde van Valencia in 2016.

“Ik ben superblij met mijn tweede eindzege in een rittenkoers en met de manier waarop mijn ploeg me heeft geholpen”, vertelde Poels. Met name de Australiër Jack Haig, vooraf gezien als kopman, deed veel werk voor de Limburger, die zich thuis voelt in Spanje. “Ik rijd hier graag en ik houd van deze race. Natuurlijk is mijn doel zo veel mogelijk koersen winnen, deze heb ik in ieder geval al binnen.”