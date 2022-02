Record op Winterspelen: 23 landen pakken goud in Beijing

De Olympische Spelen van Beijing hebben weer een record opgeleverd. De afgelopen twee weken slaagden 23 landen erin een gouden medaille te winnen in China. Op de slotdag van de Spelen bezorgden de Britse curlingvrouwen hun ploeg toch nog een gouden plak, waarmee de teller op 23 verschillende landen kwam.

Bij de Spelen van Sotsji 2014 en Pyeongchang 2018 waren er steeds 22 landen die minimaal één gouden medaille pakten. In 2010 in Vancouver verdeelden negentien landen de gouden plakken. Het aantal sporten en disciplines op de Winterspelen is sindsdien flink toegenomen. In Beijing waren er 109 medaille-onderdelen.

Noorwegen veroverde in China zestien keer goud, een record. Dat record stond op veertien gouden plakken. Noorwegen veroverde ook in totaal de meeste medailles in China: 37. Nederland eindigde in het medailleklassement, waarbij het aantal gouden plakken bepalend is, als zesde met zeventien medailles: acht goud, vijf zilver en vier brons. Wat betreft het totale aantal medailles werd TeamNL negende.