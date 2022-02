Schwartzman en Alcaraz na twee zeges op één dag in finale Rio

De finale van het ATP-toernooi in Rio de Janeiro gaat tussen Diego Schwartzman en Carlos Alcaraz. De Argentijnse tennisser versloeg in de halve finales zijn landgenoot Francisco Cerundolo in twee sets: 7-6 (4) 6-3. De 18-jarige Spanjaard Alcaraz klopte Fabio Fognini uit Italië met 6-2 7-5.

Het toernooi in Rio had de afgelopen dagen last van het slechte weer. Schwartzman en Alcaraz moesten daarom zaterdag twee keer in actie komen; eerst in de kwartfinales en later in de halve finales. Alcaraz verraste in de kwartfinale de als eerste geplaatste Italiaan Matteo Berrettini, de nummer 6 van de wereld, in drie sets: 6-2 2-6 6-2. Hij bereikte daarna met een zege op Fognini zijn tweede ATP-finale. Het Spaanse toptalent won vorig jaar het toernooi van Umag. “Ik heb mezelf verrast”, zei Alcaraz. “Het is heel moeilijk om één partij te winnen; twee op één dag is helemaal moeilijk.”

Schwartzman stond zaterdag zo’n 5,5 uur op de baan. Hij rekende eerst af met de Spanjaard Pablo Andujar (7-6 (3) 4-6 6-4) en daarna met Cerundolo. De 29-jarige Schwartzman, nummer 14 van de wereld, bereikte vorige week ook de finale in Buenos Aires. De nummer 14 van de wereld moest het daarin afleggen tegen Casper Ruud uit Noorwegen.