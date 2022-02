Skiester Shiffrin sluit Spelen af met ‘mooiste herinnering’

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin verlaat China zonder medailles, maar desondanks sluit ze de Winterspelen naar eigen zeggen af met haar “mooiste herinnering”. In de gemengde landenwedstrijd op de parallelslalom greep ze met de Amerikaanse ploeg net naast een medaille (vierde). “Ik heb hier veel teleurstellende momenten beleefd, maar vandaag was mijn favoriete herinnering aan deze Winterspelen”, zei Shiffrin. “Mijn teamgenoten hebben me door dit evenement heen gesleept.”

Shiffrin was een van de beoogde sterren op de Spelen. De alpineskiester, die in 2014 en 2018 goud pakte op respectievelijk de slalom en reuzenslalom, kon de hoge verwachtingen echter niet waarmaken. Op de vijf individuele onderdelen waarop ze uitkwam, haalde ze drie keer de finish niet. Op de super-G (negende) en afdaling (achttiende) bleef Shiffrin ver verwijderd van de medailles.

Het leverde de Amerikaanse veel negatieve berichten op via de sociale media. Shiffrin deelde wat van die ‘haatberichten’ met haar volgers op Instagram, om te laten zien waar ze mee te maken heeft. De winnares van 73 wereldbekerwedstrijden probeerde al die negativiteit op de piste van zich af te zetten. Je moet na iedere tegenslag weer opstaan, was de boodschap die Shiffrin steeds verkondigde.

“Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met tegenslag en zware periodes. Het gaat erom hoe je daarmee omgaat. Dat is het belangrijkste wat ik meeneem uit de afgelopen twee weken. Ik ben dankbaar dat ik een podium heb gekregen om hier iets over te zeggen en wellicht mensen zelfs iets heb kunnen leren.”

Toch hadden de kritische verhalen in de media en zeker de haatberichten via social media haar pijn gedaan, erkende Shiffrin. “Soms kunnen mensen zo gemeen zijn dat je eigenlijk je bed niet meer uit wil komen. Of zelfs niet meer wil bestaan. Ik wil niet met zulke mensen praten. Ik hoop dat ik ze ook nooit tegenkom. Als dat wel gebeurt, weet ik zeker dat ze niet zullen zeggen wat ze nu online schrijven.”