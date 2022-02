Spelen in Beijing: ruim 1,8 miljoen coronatests, 437 positief

Ruim 1,8 miljoen coronatests hebben tijdens de Olympische Spelen van Beijing 437 positieve gevallen opgeleverd. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakte op de slotdag van de Winterspelen de balans op. “Het systeem met een gesloten ‘bubbel’ was een groot succes”, aldus IOC-voorzitter Thomas Bach. “Beijing was een van de veiligste plekken op aarde, zo niet dé veiligste.”

De meeste positieve tests werden afgenomen op de luchthaven van Beijing. Daar werden alle buitenlandse deelnemers (sporters, coaches, officials en journalisten) bij aankomst getest. De 13.654 tests op het vliegveld leverden 265 positieve uitslagen op. Iedereen die een positieve uitslag had, moest in isolatie. Alle deelnemers werden tijdens de Spelen dagelijks getest op corona. Uit die bijna 1,8 miljoen tests kwamen 172 positieve uitslagen.

De 437 positieve gevallen tellen 98 sporters en 87 teamofficials. De overige 252 gevallen zijn andere ‘stakeholders’, zoals het IOC het omschrijft.

“We leven mee met de atleten die de prijs betaalden voor de veiligheid op deze Spelen en in isolatie moesten”, aldus Bach. “Sommigen konden niet eens meedoen. Dat is voor een atleet het ergste wat kan gebeuren, een extreme mentale en psychische uitdaging.”

Binnen TeamNL testte alleen alpineskiester Adriana Jelinkova positief tijdens de Winterspelen. Jelinkova liep begin januari het coronavirus op en volgens sportkoepel NOC*NSF zorgde dat ervoor dat ze steeds testwaarden rond de in China toegepaste grenswaarden had. Vanwege alle stress die dat bij haar veroorzaakte, ging Jelinkova na de reuzenslalom terug naar huis. Ze sloeg de slalom over.