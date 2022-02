Technisch directeur KNSB ‘dik tevreden’ over prestatie schaatsers

Technisch directeur Remy de Wit van de schaatsbond KNSB is “dik tevreden” over de olympische prestaties van de langebaanschaatsers, shorttrackers en kunstrijdster Lindsay van Zundert, die de eerste Nederlandse deelneemster was in het kunstrijden sinds 1976.

Op de langebaan werden twaalf medailles veroverd en in het shorttrack vier. Dat laatste is evenveel als vier jaar geleden bij de Spelen van Pyeongchang, maar er wel een keer vaker goud veroverd. De schaatsers wonnen vier medailles minder dan in Zuid-Korea en liefst elf minder dan bij de Spelen van 2014 in Sotsji.

“Sotsji was uitzonderlijk en Pyeongchang zeer bovenmatig”, zei De Wit in een terugblik. “We hebben gekeken naar wat we de afgelopen jaren op WK’s en wereldbekerwedstrijden hebben gepresteerd. Deze prestatie staat prima in verhouding daarmee. Natuurlijk willen we altijd meer, maar elke medaille is er ook één.”

De Wit prees hoe alle betrokkenen in de afgelopen twee jaar zijn omgegaan met alle beperkingen rond het coronavirus. “Ik ben oprecht trots op alle mensen die daaraan hebben bijgedragen.”