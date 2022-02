Technisch directeur KNSB: keuzes nodig over ploegachtervolging

Schaatsbond KNSB zal komende jaren belangrijke keuzes moeten maken over het belang en de invulling van teamonderdelen. Technisch directeur Remy de Wit zei in een terugblik dat het proces dat leidde naar brons voor de vrouwen en een vierde plaats bij de mannen op de ploegachtervolging van de Olympische Spelen in Beijing, goed moet worden geëvalueerd.

Volgens De Wit verschuift internationaal het belang naar teamonderdelen terwijl er in het Nederlandse schaatslandschap juist een specialisatie op de individuele afstanden plaatsvindt. “Voor het verdienen van de quota voor de Spelen worden we afhankelijk van de teamonderdelen”, zei De Wit. “Heel concreet, als we geen ploegachtervolging op de Spelen hebben, gaan we met maximaal zeven schaatsers in plaats van met negen.”

De technisch directeur bestrijdt de uitspraken dat er in de winter niet samen is getraind door de vrouwen van de ploegachtervolging. Volgens hem moet er worden besloten hoe de bond het proces richting de Spelen van Italië van 2026 inricht en wat de waarde wordt van de teamonderdelen. “Vinden we die even belangrijk en wat zijn de conclusies daarvan? Daarbij spelen veel belangen. Maar ik wil eerst met de coaches van de ploegen hierover praten. Dat doen we in de komende maand.”

Of dat met dezelfde bondscoach gaat gebeuren, daar zei De Wit nog niets over. “Ik denk dat we een bondscoach hebben die in de afgelopen jaren ongekend succesvol was op de teamonderdelen”, zei hij over Jan Coopmans, die nog tot juni van dit jaar onder contract staat bij de KNSB. “Ik vind het jammer dat hij daar niet altijd voor beloond is door de media. Ik heb veel met hem gesproken en uiteindelijk is hij verantwoordelijk voor de prestaties. Het is voor mij nu veel te vroeg om daar conclusies uit te trekken.”

Ook chef de mission Carl Verheijen, goed voor brons op de ploegenachtervolging bij de Spelen in 2006, vroeg zich af of Nederland alle pijlen moet richten op het onderdeel. “Omdat we individueel goed zijn en de beste schaatsers van de wereld hebben, verwacht je dat we het als team ook goed doen. Maar de ploegachtervolging is de laatste jaren enorm ontwikkeld. In Nederland hebben we daar denk ik een slag laten lopen.”

Volgens Verheijen zijn er met het oog op de Spelen meerdere scenario’s mogelijk. “Gaan we voor negen sporters die individueel presteren om dan met een gelegenheidsformatie mee te doen aan de achtervolging, waarmee je zesde, derde of misschien eerste wordt? Of ga je het doen zoals in de aanloop naar Sotsji in 2014 en ga je een team helemaal voorbereiden?”