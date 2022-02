Verheijen: streng beleid rond corona heeft bij ons gewerkt

Carl Verheijen is blij dat de Nederlandse sportploeg het coronavirus bij de Olympische Spelen buiten de deur heeft weten te houden. “We hebben een streng beleid gehanteerd, vooraf en ook hier in China. Dat heeft wel voor wat stress gezorgd. Aan de andere kant merkten we wel dat het na vier of vijf dagen van iedereen afviel. Als Nederland zijn wij daar goed uitgesprongen en hebben we goed gepresteerd”, aldus de chef de mission van TeamNL. “Ik ben heel blij en trots dat niemand van ons positief heeft getest.”

Van de 42 sporters van Nederland ging er toch eentje voortijdig naar huis. Skiester Adriana Jelinkova testte in januari positief en ondervond daar in China hinder van. Ze hoorde pas laat dat ze mocht starten op de reuzenslalom omdat ze nog steeds een kritische ct-waarde (de waarde die aangeeft of iemand al dan niet besmet is met het coronavirus) had. Dat bezorgde haar veel stress en ze besloot de slalom over te slaan.

“Dat is niet prettig om als chef de mission mee te maken. Een meisje dat in Nederland corona heeft gehad en hier af en toe moest hertesten en daar heel veel stress van heeft gehad”, zei Verheijen. “Dat is niet fijn voor deze op en top sportvrouw. Ik hoop dat ze na dit seizoen goed kan evalueren, met ons, om te kijken wat zij nodig heeft om de komende jaren weer op het hoogste podium te kunnen sporten. Wij hebben contact met haar, ik hoop dat ze goed herstelt.”