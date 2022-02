Verheijen: zaak rond Valieva persoonlijk drama voor haar

De sportwereld moet lering trekken uit de zaak die speelt rond kunstrijdster Kamila Valieva. Dat vindt Carl Verheijen, die de voorbije twee weken bij de Olympische Spelen werkte als chef de mission van de Nederlandse sportploeg.

“Ik heb zelf dochters in die leeftijd”, zei Verheijen. “Als zo’n meisje van 15 jaar onder die druk moet presteren en je ziet wat haar entourage daar voor druk op legt, dan is het een persoonlijk drama voor haarzelf. Los nog van wat daaromheen gebeurd is. Dat verdient ook niet de schoonheidsprijs. Dat er zoveel onduidelijkheid is, of er wel of geen doping in het spel is en wanneer dat dan bekend had moeten zijn.”

Valieva kreeg van sporttribunaal CAS toestemming om deel te nemen in Beijing hoewel ze in december positief testte op doping. Dat gebeurde in Rusland, maar kwam pas een dag na haar succesvolle optreden in de landenwedstrijd naar buiten. Ze werd aanvankelijk geschorst, maar het Russische antidopingbureau Rusada draaide die schorsing na een dag weer terug. Het IOC, wereldantidopingbureau WADA en de internationale schaatsunie ISU tekenden bezwaar aan tegen haar deelname aan de individuele wedstrijd, maar het CAS wees dat af.

Nederland had met snowboardster Melissa Peperkamp en kunstrijdster Lindsay van Zundert, die allebei 17 jaar zijn, ook twee minderjarigen in de selectie. “Als de druk te groot wordt vanuit het systeem of de entourage en je hebt daar zelf geen keuze in, dan is dat wel iets waar we niet naartoe willen”, sprak Verheijen. “Op een gegeven moment moet je wel met elkaar nadenken van waar die grens ligt. Je zou als NOC*NSF kunnen zeggen: onze grens ligt niet bij 14 of 16 jaar maar bij 18 jaar. Bij het skateboarden bij de Zomerspelen is nu bijvoorbeeld geen leeftijdsgrens, dat is iets waar we het met elkaar over moeten gaan hebben.”