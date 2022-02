Ajax deed eerder onderzoek naar gedrag Bogarde

Volgens Ajax klopt het dat op 1 oktober 2020 een “anonieme klacht” is binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag van een medewerker. De club reageert daarmee op een artikel in NRC, dat schrijft dat “uit extern onderzoek in opdracht van Ajax blijkt dat assistent-trainer Winston Bogarde zichzelf en de club in een kwetsbare positie heeft gemanoeuvreerd”.

Ajax noemt in een reactie niet de naam van de oud-speler. De club zegt wel onmiddellijk actie te hebben ondernomen door de klacht door twee externe instanties onafhankelijk te laten onderzoeken.

Ajax stelt in een verklaring: “De eerste instantie, het Instituut Sportrechtspraak (ISR), heeft de zaak geseponeerd. Daarbij heeft het ISR bepaald dat de relatie tussen de melder en de werknemer van Ajax is ontstaan buiten de sport en moet worden aangemerkt als een priv√©-aangelegenheid. De andere instantie is een onderzoeksbureau dat Ajax na de uitspraak van het ISR gevraagd heeft de klacht onafhankelijk te onderzoeken. Dit na overleg met en instemming van zowel de melder als de medewerker.”

“Het onderzoek en het rapport van deze tweede instantie resulteerden niet in een gegrondverklaring van de klacht”, vervolgt Ajax. De club concludeerde vervolgens dat deze zaak “dient te worden aangemerkt als een priv√©kwestie” en vond verdere actie niet noodzakelijk.

Ajax kwam onlangs in opspraak door grensoverschrijdend gedrag van de directeur voetbalzaken Marc Overmars. Hij is inmiddels vertrokken bij de club.