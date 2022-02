Atleet Farah loopt in Londen eerste wedstrijd sinds klein jaar

Meervoudig olympisch en wereldkampioen Mo Farah zal op 2 mei voor het eerst na bijna een jaar weer een wedstrijd lopen. De Brit neemt die dag deel aan de Vitality London 10.000, een stratenloop over 10 kilometer in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk. Farah (38) kampte lang met een voetblessure.

Farah pakte zowel op de Olympische Spelen van Londen 2012 als die van Rio vier jaar later het goud op de 5000 en de 10.000 meter. Hij slaagde er vorig jaar niet in zich te kwalificeren voor de Spelen van Tokio. Na zijn teleurstellende optreden op de Britse atletiekkampioenschappen leek het einde van zijn loopbaan in zicht, maar inmiddels toont hij zich weer ambitieus. “Ik heb hard gewerkt aan mijn herstel en ik heb nog een paar maanden hard trainen voor de boeg. Met de Vitality London heb ik een mooi doel”, liet Farah optekenen.

Hij won de wedstrijd al zeven keer. “Ik heb goede herinneringen en hardlopen door Londen gaat nooit vervelen. De sfeer onder de duizenden deelnemers is altijd geweldig. Ik kan niet wachten om er aan de start te staan.”